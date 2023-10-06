Российские солдаты не собираются прощать лётчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего вертолёт Ми-8 и ставшего причиной гибели двоих своих сослуживцев.
Офицеры российской военной разведки в эфире телеканала "Россия 1" заявили, что в отношении пилота Кузьминова, угнавшего на Украину боевую машину, "уже получен приказ", и он "не доживет" до суда.
Предатель дал СМИ Украины очередное интервью, в котором заявил, что собирается поучаствовать в "освобождении России".
"Просто сошедший с картинки Мальчиш-Плохиш. Еще и неумный, судя по интервью. Приговор вынесен и обжалованию не подлежит!" — комментируют интервью российские информресурсы.
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"Слава Украине в составе России", - теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет.