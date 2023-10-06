Офицеры военной разведки РФ заявили в эфире, что предатель Кузьминов не доживет до суда

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские солдаты не собираются прощать лётчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего вертолёт Ми-8 и ставшего причиной гибели двоих своих сослуживцев.

Фото: Telegram-канал издания RT

Офицеры российской военной разведки в эфире телеканала "Россия 1" заявили, что в отношении пилота Кузьминова, угнавшего на Украину боевую машину, "уже получен приказ", и он "не доживет" до суда.

Предатель дал СМИ Украины очередное интервью, в котором заявил, что собирается поучаствовать в "освобождении России".

"Просто сошедший с картинки Мальчиш-Плохиш. Еще и неумный, судя по интервью. Приговор вынесен и обжалованию не подлежит!" — комментируют интервью российские информресурсы.