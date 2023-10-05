В Херсонской области расположение боевиков Вооружённых сил Украины, находящееся в 70 километрах от фронта, уничтожено двумя ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист", предоставляя видео с места.
Также уже сообщалось, что у этих пифтонных бомб появились старшие "братья" ФАБ-1500. ВКС России стали применять новую тактику уничтожения резерва — когда подразделение ВСУ укрепляется мобилизованными — прилетает мощный фугас с УМПК, и националисты ликвидированы.
В ВСУ уже ходят тревожные слухи, что скоро ФАБы будут летать на 250 километров вглубь территории украинских нацистов.
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Фугас ФАБ-1500 "вскрыл" подземный бункер и ликвидировал почти весь личный состав штаба. Немногих раненых отправили в Польшу.