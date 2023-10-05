Под Херсоном ФАБ-500 уничтожила расположение националистов

В Херсонской области расположение боевиков Вооружённых сил Украины, находящееся в 70 километрах от фронта, уничтожено двумя ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист", предоставляя видео с места.

Также уже сообщалось, что у этих пифтонных бомб появились старшие "братья" ФАБ-1500. ВКС России стали применять новую тактику уничтожения резерва — когда подразделение ВСУ укрепляется мобилизованными — прилетает мощный фугас с УМПК, и националисты ликвидированы.

В ВСУ уже ходят тревожные слухи, что скоро ФАБы будут летать на 250 километров вглубь территории украинских нацистов.