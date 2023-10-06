Российские лётчики ликвидировали 13 диверсантов ВСУ, которые пытались высадиться в Крыму

Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря 4 октября были ликвидированы 13 диверсантов ВСУ. Они пытались высадиться на берег Крыма, используя два плавсредства, которые также были уничтожены.

Фото: Openverse

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что 6 октября вертолёт Ка-29 Черноморского флота выполнил ликвидацию украинского безэкипажного катера, который приближался к Крыму. Таким образом была успешно сорвана попытка киевского режима произвести террористическую атаку на территории РФ, добавили в Минобороны РФ.