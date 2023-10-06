Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря 4 октября были ликвидированы 13 диверсантов ВСУ. Они пытались высадиться на берег Крыма, используя два плавсредства, которые также были уничтожены.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что 6 октября вертолёт Ка-29 Черноморского флота выполнил ликвидацию украинского безэкипажного катера, который приближался к Крыму. Таким образом была успешно сорвана попытка киевского режима произвести террористическую атаку на территории РФ, добавили в Минобороны РФ.
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