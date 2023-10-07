Украинские военные предприняли попытку атаки на Крым, используя переоборудованную ракету из зенитного комплекса С-200 в ударных целях. Об этом сообщило Министерство обороны.
"Около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", — говорится в заявлении.
Средства ПВО быстро обнаружили и уничтожили цель в воздухе.
Ранее сообщалось о ликвидации украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малым катером Черноморского флота России вблизи побережья Крыма. Кроме того, в ночь на пятницу боевики ВСУ предприняли попытку атаки на Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, российские военные ликвидировали два украинских надводных беспилотника.
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