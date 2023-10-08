На гранатомётах ХАМАС есть маркировка подразделения ВСУ из города Мукачево

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уже сообщалось, что члены ХАМАС благодарят киевский режим за предоставленное оружие.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Тем временем появилась информация, что представители этого политического движения Палестины были задержаны израильтянами под Ашкелоном. У них оказались советские противотанковые гранатомёты.

ПТГ лежал в кузове пикапа группировки. На гранатомётах найдена маркировка, которая указывает на принадлежность подразделению Вооружённых сил Украины в городе Мукачево.

"Это было предсказуемо. Что дальше уйдёт ХАМАС? Немецкие танки Leoprard или американские HIMARS? А потом Киев снова будет плакаться: бедный он, несчастный, "защищаться нечем", дайте денег, техники, оружия, снова денег и ещё денег", — комментирует ситуацию телеканал "Царьград".

Ранее сообщалось, что система ПВО "Железный купол" в Израиле оказалась бесполезной — в огне была вся страна после ударов 150 ракет ХАМАСА.