Ливанская военная организация и политическая партия "Хезболла" публикует видео, которое подписывает двумя словами — "Мы идём".
Перед этим в ливанской партии заявили, что у неё есть 250 тысяч ракет, которые уже готовы ударить по Израилю.
Напомним, утром 9 октября Израиль нанес удары по блокпостам "Хезболлы" в приграничных населённых пунктах на границе Ливана. Сообщается, что именно оттуда запускались беспилотники в сторону Израиля.
МИД Израиля уже порекомендовало "Хезболле" и Ливану не "испытывать их терпение".
Надо сказать, что войска "Хезболлы" — это весьма опытные и боеспособные солдаты Ближнего Востока. Эта организация принимала участие в очистке Сирийской Республики от террористов, в 2006 году она воевала с Израилем, причинив ему серьёзные потери и принудив Тель-Авив к миру.
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