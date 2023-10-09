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Исламисты "Хезболлы" публикуют видео с подписью "Мы идём"

0:58
Силовые структуры

Ливанская военная организация и политическая партия "Хезболла" публикует видео, которое подписывает двумя словами — "Мы идём".

Исламисты "Хезболлы" публикуют видео с подписью "Мы идём"
Фото: https://www.elaosboa.com/

Перед этим в ливанской партии заявили, что у неё есть 250 тысяч ракет, которые уже готовы ударить по Израилю.

Напомним, утром 9 октября Израиль нанес удары по блокпостам "Хезболлы" в приграничных населённых пунктах на границе Ливана. Сообщается, что именно оттуда запускались беспилотники в сторону Израиля.

МИД Израиля уже порекомендовало "Хезболле" и Ливану не "испытывать их терпение".

Надо сказать, что войска "Хезболлы" — это весьма опытные и боеспособные солдаты Ближнего Востока. Эта организация принимала участие в очистке Сирийской Республики от террористов, в 2006 году она воевала с Израилем, причинив ему серьёзные потери и принудив Тель-Авив к миру.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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