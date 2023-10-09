Багдад пригрозил Вашингтону возмездием за вмешательство в палестино-израильский конфликт.
Если Белый дом вмешается в войну между ЦАХАЛ и ХАМАС, то Ирак нанесёт удары по всем целям Штатов в регионе.
Это сообщил генсек иракского движения "Бадра" Хади аль-Амири, которого цитирует информагентство IRNA.
У Ирака свои счёты к американцам. Очевидно одно — большой конфликт на Ближнем Востоке только начинает набирать обороты.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.