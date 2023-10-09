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Ирак пригрозил США за вмешательство в конфликт Израиля и Палестины

Силовые структуры

Багдад пригрозил Вашингтону возмездием за вмешательство в палестино-израильский конфликт.

Ирак пригрозил США за вмешательство в конфликт Израиля и Палестины
Фото: wikimedia.org

Если Белый дом вмешается в войну между ЦАХАЛ и ХАМАС, то Ирак нанесёт удары по всем целям Штатов в регионе.

Это сообщил генсек иракского движения "Бадра" Хади аль-Амири, которого цитирует информагентство IRNA.

У Ирака свои счёты к американцам. Очевидно одно — большой конфликт на Ближнем Востоке только начинает набирать обороты.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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