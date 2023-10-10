Украинские войска оставили несколько важных позиций на первой линии обороны в районе населённого пункта Авдеевка, где Вооружённые силы РФ продолжают успешное продвижение.
По словам советника руководителя ДНР Яна Гагина, солдаты ВСУ ушли с целого ряда ключевых опорных пунктов. Он пояснил, что украинские подразделения приняли решение отойти вглубь.
"Не выдержали натиска нашей артиллерии", — подчеркнул советник в беседе с ТАСС.
Утром 10 октября ВС РФ начали массированную атаку на позиции ВСУ в районе Авдеевки. Как сообщил Гагин, российской армии удалось ликвидировать как минимум два укреплённых района противника. Потери Киева составили порядка 100 человек погибшими и ранеными. Помимо этого, армия Украины лишилась до 20 единиц военной техники.
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