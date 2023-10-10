Советник главы ДНР: ВС РФ продвинулись в Авдеевке, уничтожив два укрепрайона ВСУ

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения ВС РФ за прошедшие сутки достигли серьёзных успехов в населённом пункте Авдеевка.

Фото: Вадим Савицкий

Как сообщил советник руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин, российские войска ликвидировали как минимум два укреплённых района Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По его словам, потери украинской армии в этой зоне боевых действий составили порядка 100 человек погибшими и ранеными. Он добавил, что ВС РФ также поразили около 20 единиц военного оборудования ВСУ.

"Это только за последние сутки. Как минимум два укрепрайона противника уничтожено", — подчеркнул Гагин в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно о крупной атаке российских подразделений под Донецком. Утром 10 октября ВС РФ начали наносить удары по украинским позициям на Авдеевском направлении с помощью авиации, артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня (РСЗО).