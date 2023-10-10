Подразделения ВС РФ за прошедшие сутки достигли серьёзных успехов в населённом пункте Авдеевка.
Как сообщил советник руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин, российские войска ликвидировали как минимум два укреплённых района Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По его словам, потери украинской армии в этой зоне боевых действий составили порядка 100 человек погибшими и ранеными. Он добавил, что ВС РФ также поразили около 20 единиц военного оборудования ВСУ.
"Это только за последние сутки. Как минимум два укрепрайона противника уничтожено", — подчеркнул Гагин в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно о крупной атаке российских подразделений под Донецком. Утром 10 октября ВС РФ начали наносить удары по украинским позициям на Авдеевском направлении с помощью авиации, артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.