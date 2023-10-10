Политолог Сергей Марков объяснил, почему важен захват террикона армией России.
Марков прокомментировал сообщения об успехах армии РФ.
"Авдеевка. Армия России, говорят, взяла Террикон. И это, говорят, очень круто", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт назвал террикон "супер крутым" оборонительным комплексом, который возводили много лет с помощью бетона.
Ранее Сергей Марков высказался о наступлении ВС РФ в Авдеевке.
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