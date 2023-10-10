Марков о взятии ВС РФ террикона в Авдеевке: Это, говорят, очень круто

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Политолог Сергей Марков объяснил, почему важен захват террикона армией России.

Фото: "House fire" by Ada Be is licensed under CC BY 2.0.

Марков прокомментировал сообщения об успехах армии РФ.

"Авдеевка. Армия России, говорят, взяла Террикон. И это, говорят, очень круто", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт назвал террикон "супер крутым" оборонительным комплексом, который возводили много лет с помощью бетона.

Ранее Сергей Марков высказался о наступлении ВС РФ в Авдеевке.