Марков о наступлении ВС РФ в Авдеевке: Нанесён самый сильный удар

Политолог Сергей Марков прокомментировал атаку армии РФ на Авдеевку.

Фото: CreativeCommons

Марков рассказал, что ВС РФ сегодня утром предприняли попытку перейти в наступление в районе Авдеевки.

"Нанесён самый сильный удар ракетами и артиллерией и авиацией за всё время СВО", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Вооружённые стлы РФ стремятся взять под огневой контроль трассу снабжения ВСУ с Авдеевки на Орловку.

Марков рассказал, что Авдеевка важна, так как данный населённый пункт является

пригородом Донецка, где сосредоточены огромные оборонительные системы ВСУ.