Политолог Сергей Марков прокомментировал атаку армии РФ на Авдеевку.
Марков рассказал, что ВС РФ сегодня утром предприняли попытку перейти в наступление в районе Авдеевки.
"Нанесён самый сильный удар ракетами и артиллерией и авиацией за всё время СВО", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Вооружённые стлы РФ стремятся взять под огневой контроль трассу снабжения ВСУ с Авдеевки на Орловку.
Марков рассказал, что Авдеевка важна, так как данный населённый пункт является
пригородом Донецка, где сосредоточены огромные оборонительные системы ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.