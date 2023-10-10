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Марков о наступлении ВС РФ в Авдеевке: Нанесён самый сильный удар

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков прокомментировал атаку армии РФ на Авдеевку.

Марков о наступлении ВС РФ в Авдеевке: Нанесён самый сильный удар
Фото: CreativeCommons

Марков рассказал, что ВС РФ сегодня утром предприняли попытку перейти в наступление в районе Авдеевки.

"Нанесён самый сильный удар ракетами и артиллерией и авиацией за всё время СВО", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Вооружённые стлы РФ стремятся взять под огневой контроль трассу снабжения ВСУ с Авдеевки на Орловку.

Марков рассказал, что Авдеевка важна, так как данный населённый пункт является
пригородом Донецка, где сосредоточены огромные оборонительные системы ВСУ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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