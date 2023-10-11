В Запорожской области сообщили о ликвидации украинских танков у Работино

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные подбили два украинских танка возле села Работино. Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: openverse.org

"За минувшие сутки подбито два вражеских танка и БМП в районе Работино в сторону села Вербовое", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Чиновник добавил, что ВСУ попытались также пойти в наступление на линии Работино-Копани, однако оно оказалось для них неудачным, завершившись потерей нескольких десятков бойцов и БМП.

Рогов подчеркнул, что атака противника была отбита.

"Складывается впечатление, что главная задача командования ВСУ — не столько пройти вперед, сколько уничтожить максимальное количество своих боевиков", — отметил Рогов.

Украинские военные наступают по телам своих же убитых товарищей, и очевидно, что Киев претворяет в жизнь западный план "войны до последнего украинца", добавил чиновник.