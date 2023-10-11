Российские военные подбили два украинских танка возле села Работино. Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
"За минувшие сутки подбито два вражеских танка и БМП в районе Работино в сторону села Вербовое", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.
Чиновник добавил, что ВСУ попытались также пойти в наступление на линии Работино-Копани, однако оно оказалось для них неудачным, завершившись потерей нескольких десятков бойцов и БМП.
Рогов подчеркнул, что атака противника была отбита.
"Складывается впечатление, что главная задача командования ВСУ — не столько пройти вперед, сколько уничтожить максимальное количество своих боевиков", — отметил Рогов.
Украинские военные наступают по телам своих же убитых товарищей, и очевидно, что Киев претворяет в жизнь западный план "войны до последнего украинца", добавил чиновник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала, что рост жира на животе может быть обусловлен несколькими факторами.