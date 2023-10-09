Российские военные отбили две новые атаки ВСУ в районе села Работино

Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались осуществить две новые атаки у населённого пункта Работино на Запорожском направлении.

Фото: Вадим Савицкий

По словам руководителя движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, российские бойцы оперативно применили артиллерию, миномёты и боевую авиацию против ВСУ, уничтожив живую силу, транспорт и артиллерийское оборудование противника.

В интервью РИА Новости он отметил, что боевые действия продолжаются на Ореховском участке.

Помимо этого, Рогов подчеркнул: армия РФ провела ряд успешных контратак на участке Работино — Копани. Как пояснил руководитель движения, Вооружённые силы России полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения.

Он добавил, что российские солдаты активно обращаются к дистанционному минированию позиций и путей снабжения украинских войск, заставляя противника паниковать.

6 октября сообщалось, что бойцы РФ отразили три атаки ВСУ под Работино.