Депутат Госудумы Виталий Милонов подтвердил сообщения военных корреспондентов о начале масштабной операции российских сил в районе посёлка Бердычи на Авдеевском направлении.
"Сейчас идёт большая операция, могу подтвердить", — сказал эксперт в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Он также отметил, что российские военные принимают активное участие в этой операции.
Подробности происходящего будут сообщены позднее, сказал депутат. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что выход к рубежам села Бердычи является частью плана по окружению группировки ВСУ в Авдееве.
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