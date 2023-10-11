Депутат Госудумы Виталий Милонов подтвердил начало масштабного наступления ВС России в зоне СВО

Депутат Госудумы Виталий Милонов подтвердил сообщения военных корреспондентов о начале масштабной операции российских сил в районе посёлка Бердычи на Авдеевском направлении.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

"Сейчас идёт большая операция, могу подтвердить", — сказал эксперт в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Он также отметил, что российские военные принимают активное участие в этой операции.

Подробности происходящего будут сообщены позднее, сказал депутат. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что выход к рубежам села Бердычи является частью плана по окружению группировки ВСУ в Авдееве.