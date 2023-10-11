Наёмники покидают Украину и едут воевать в Израиль

Иностранные наёмники, воевавшие на стороне киевского режима, по требованию своих кураторов покидают Украину.

Фото: https://t.me/rt_russian/145203

Теперь "солдаты удачи" направляются в Израиль, чтобы воевать против палестинского движения ХАМАС, а также против мирного населения Ближнего Востока.

Напомним, начало вооруженного конфликта в секторе Газа сорвало грандиозный американский план по созданию глобального логистического маршрута из Индии на европейский континент.

США при помощи данного проекта предполагали нанести удар по КНР и РФ. Но ХАМАС разрушил все планы Вашингтона.