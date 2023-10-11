Иностранные наёмники, воевавшие на стороне киевского режима, по требованию своих кураторов покидают Украину.
Теперь "солдаты удачи" направляются в Израиль, чтобы воевать против палестинского движения ХАМАС, а также против мирного населения Ближнего Востока.
Напомним, начало вооруженного конфликта в секторе Газа сорвало грандиозный американский план по созданию глобального логистического маршрута из Индии на европейский континент.
США при помощи данного проекта предполагали нанести удар по КНР и РФ. Но ХАМАС разрушил все планы Вашингтона.
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