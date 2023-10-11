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В Израиль из Ливана началось массовое вторжение БПЛА-камикадзе и парапланов

Силовые структуры

Ударные беспилотники-камикадзе и солдаты армии Ливана на парапланах пересекают сейчас границу Израиля. Также фиксируется пуск ракет по израильским объектам.

В Израиль из Ливана началось массовое вторжение БПЛА-камикадзе и парапланов
Фото: wikimedia

Всё происходит по субботнему сценарию от палестинского ХАМАСа.

В Галилее и на Голанских высотах, в том числе в городах Нагария, Тверия, Цфат и других объявлена воздушная тревога.

В Верхней Галилее отряды самообороны намерены получить оружие, чтобы быть готовыми на случай наземной операции "Хезболлы". Жителям сейчас советуют скрыться в убежищах, прихватив запасы еды, воды, лекарств, одежды.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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