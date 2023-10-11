В Израиль из Ливана началось массовое вторжение БПЛА-камикадзе и парапланов

Ударные беспилотники-камикадзе и солдаты армии Ливана на парапланах пересекают сейчас границу Израиля. Также фиксируется пуск ракет по израильским объектам.

Фото: wikimedia

Всё происходит по субботнему сценарию от палестинского ХАМАСа.

В Галилее и на Голанских высотах, в том числе в городах Нагария, Тверия, Цфат и других объявлена воздушная тревога.

В Верхней Галилее отряды самообороны намерены получить оружие, чтобы быть готовыми на случай наземной операции "Хезболлы". Жителям сейчас советуют скрыться в убежищах, прихватив запасы еды, воды, лекарств, одежды.