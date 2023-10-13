Российская армия в районе Авдеевки в нескольких местах прорвала вторую линию обороны украинских войск.
Об этом сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин.
По его словам, командование ВС РФ для прорыва даже не задействовало основные резервы, а ВСУ проспали этот удар по многим направлениям.
"Здесь глубоко эшелонированная оборона вокруг Авдеевки. Наши сумели где две, где одну линию прорвать обороны. Сейчас идёт такая работа — во-первых, мы гасим их контрнаступательные порывы, не дали в этот раз им нанести контрудар, погасили его и сейчас работа идёт между первой и второй линией обороны, наши идут, опять занимают удобные позиции, видимо, для следующего рывка", — в эфире видеоблога рассказал военкор.
С падением гарнизона ВСУ в Авдеевке освободятся резервы армии России, которые помогут в освобождении Северска и других населённых пунктов ДНР, подытожил Хайруллин.
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