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Россия в нескольких местах прорвала вторую линию обороны ВСУ в районе Авдеевки

Силовые структуры

Российская армия в районе Авдеевки в нескольких местах прорвала вторую линию обороны украинских войск.

Россия в нескольких местах прорвала вторую линию обороны ВСУ в районе Авдеевки
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин.

По его словам, командование ВС РФ для прорыва даже не задействовало основные резервы, а ВСУ проспали этот удар по многим направлениям.

"Здесь глубоко эшелонированная оборона вокруг Авдеевки. Наши сумели где две, где одну линию прорвать обороны. Сейчас идёт такая работа — во-первых, мы гасим их контрнаступательные порывы, не дали в этот раз им нанести контрудар, погасили его и сейчас работа идёт между первой и второй линией обороны, наши идут, опять занимают удобные позиции, видимо, для следующего рывка", — в эфире видеоблога рассказал военкор.

С падением гарнизона ВСУ в Авдеевке освободятся резервы армии России, которые помогут в освобождении Северска и других населённых пунктов ДНР, подытожил Хайруллин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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