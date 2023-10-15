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СМИ сообщили, что война Израиля с ливанской Хезболлой началась

Силовые структуры

Итак, война Израиля с Хезболлой началась. Об этом сегодня, 15 октября, сообщили израильские СМИ.

СМИ сообщили, что война Израиля с ливанской Хезболлой началась
Фото: https://t.me/RVvoenkor/31712

В Интернете уже предоставили кадры с флагом ливанского движения "Хезболла" над израильской базой на границе с Ливаном. На данный момент там идут тяжёлые бои, сообщают информисточники.

Также арабские СМИ пишут о захвате израильской базы на границе, Тель-Авив это опровергает и говорит, что данная база просто была обстреляна.

"Ситуация обостряется. Хезболла всё больше втягивается в войну, а для Израиля это означает воевать, как минимум, на два фронта", — комментирует ситуацию телеканал "Царьград".

Ранее в Сеть попало уничтожение американского истребителя F-16 в секторе Газа.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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