Итак, война Израиля с Хезболлой началась. Об этом сегодня, 15 октября, сообщили израильские СМИ.
В Интернете уже предоставили кадры с флагом ливанского движения "Хезболла" над израильской базой на границе с Ливаном. На данный момент там идут тяжёлые бои, сообщают информисточники.
Также арабские СМИ пишут о захвате израильской базы на границе, Тель-Авив это опровергает и говорит, что данная база просто была обстреляна.
"Ситуация обостряется. Хезболла всё больше втягивается в войну, а для Израиля это означает воевать, как минимум, на два фронта", — комментирует ситуацию телеканал "Царьград".
Ранее в Сеть попало уничтожение американского истребителя F-16 в секторе Газа.
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