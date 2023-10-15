Украина и Израиль вступят в противостояние за поставки вооружений НАТО

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина и Израиль вступят в противостояние за поставки западных вооружений.

Фото: ФОТО: NATIONALINTEREST.ORG

По данным газеты Welt*, Белрин так и заявил, что Киеву и Тель-Авиву придётся посоревноваться за поставки оружия и боеприпасов.

Страны НАТО опасаются подвергнуть собственную обороноспособность риску, учитывая, что их запасы ограничены и дорогостоящи. Особый интерес представляют системы противовоздушной обороны, такие как Iris-T и Patriot, а также артиллерийские снаряды, которые необходимы и Израилю, и Украине.

СМИ отмечает, что в альянсе уже возникли прения в связи с возникновением "украино-израильской конкуренции".

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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