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Советница жены премьера Израиля призвала натирать салом всех пленных и мёртвых палестинцев

Силовые структуры

Советница супруги премьер-министра Израиля призывает натирать салом всех пленных и убитых палестинцев.

Советница жены премьера Израиля призвала натирать салом всех пленных и мёртвых палестинцев
Фото: wikimedia. org

Также в прямом эфире она советует "устроить пытки террористов, медленно и терпеливо применяя к ним изощрённые методы физического насилия".

После этого тенденция смазывать пули свиным жиром начала набирать популярность среди военнослужащих Армии освобождения Израиля — ЦАХАЛ.

По информации телеканала "Царьград", одни солдаты пользуются кусками сала, другие пошли "по головам". Кадры опубликованные израильскими СМИ с "освинением" пуль для ХАМАС набирают огромное количество лайков.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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