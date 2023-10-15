Советница супруги премьер-министра Израиля призывает натирать салом всех пленных и убитых палестинцев.
Также в прямом эфире она советует "устроить пытки террористов, медленно и терпеливо применяя к ним изощрённые методы физического насилия".
После этого тенденция смазывать пули свиным жиром начала набирать популярность среди военнослужащих Армии освобождения Израиля — ЦАХАЛ.
По информации телеканала "Царьград", одни солдаты пользуются кусками сала, другие пошли "по головам". Кадры опубликованные израильскими СМИ с "освинением" пуль для ХАМАС набирают огромное количество лайков.
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