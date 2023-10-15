В Сеть попало, как окружённый боец РФ подорвал себя гранатой, уничтожив врага

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжается российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины.

Фото: Всероссийское казачье общество

Бойцы Вооруженных сил РФ являются образцом мужества и стойкости, защищая братский народ Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики от националистов киевского режима.

И если сейчас боевики украинской армии повально сдаются в плен, то российские воины делаю это крайне редко.

Журналист Сергей Колясников предоставил видеоролик, где на которых можно видеть, как националисты батальона "Азов"* окружили российского солдата, который укрылся в блиндаже.

Засыпав блиндаж градом пуль, бандеровцы предложили русскому бойцу сдаться. После этого, в надежде на то, что россиянин погиб, они решили проверить, зайдя в блиндаж. Однако российский герой подорвал себя гранатой, унеся на тот свет одного националиста, пишет в Telegram-канале публицист.

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