В ночь на понедельник, 16 октября, российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины.
После того, как мониторинговые порталы Незалежной сообщили о готовящемся ракетном ударе, появилась информация, что в ряде городов Украины слышны взрывы.
По информации многих информационных агентств, российские Вооружённые силы наносят удары баллистическими ракетами по Днепропетровской области. РСЗО бьют по целям в регионе — в Никополе.
Сообщается, что на Миргородской авиабазе уничтожены самолёты ВСУ, которые переброшены сюда, имея на борту крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP.
Также отмечено, что авиабаза почти полностью уничтожена.
Позже пришло сообщение, что множество ракетных ударов зафиксировано по целям в Запорожье и Кременчуге. В оккупированной части Донбасса серия мощных взрывов. Беспилотники ВС РФ приближается к Николаевской области.
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