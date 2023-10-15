На Миргородской авиабазе уничтожены самолёты с крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP

В ночь на понедельник, 16 октября, российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины.

Фото: Openverse

После того, как мониторинговые порталы Незалежной сообщили о готовящемся ракетном ударе, появилась информация, что в ряде городов Украины слышны взрывы.

По информации многих информационных агентств, российские Вооружённые силы наносят удары баллистическими ракетами по Днепропетровской области. РСЗО бьют по целям в регионе — в Никополе.

Сообщается, что на Миргородской авиабазе уничтожены самолёты ВСУ, которые переброшены сюда, имея на борту крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP.

Также отмечено, что авиабаза почти полностью уничтожена.

Позже пришло сообщение, что множество ракетных ударов зафиксировано по целям в Запорожье и Кременчуге. В оккупированной части Донбасса серия мощных взрывов. Беспилотники ВС РФ приближается к Николаевской области.