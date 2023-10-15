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На Миргородской авиабазе уничтожены самолёты с крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP

Силовые структуры

В ночь на понедельник, 16 октября, российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины.

На Миргородской авиабазе уничтожены самолёты с крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP
Фото: Openverse

После того, как мониторинговые порталы Незалежной сообщили о готовящемся ракетном ударе, появилась информация, что в ряде городов Украины слышны взрывы.

По информации многих информационных агентств, российские Вооружённые силы наносят удары баллистическими ракетами по Днепропетровской области. РСЗО бьют по целям в регионе — в Никополе.

Сообщается, что на Миргородской авиабазе уничтожены самолёты ВСУ, которые переброшены сюда, имея на борту крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP.

Также отмечено, что авиабаза почти полностью уничтожена.

Позже пришло сообщение, что множество ракетных ударов зафиксировано по целям в Запорожье и Кременчуге. В оккупированной части Донбасса серия мощных взрывов. Беспилотники ВС РФ приближается к Николаевской области.

 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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