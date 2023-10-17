На территории Одесской области прогремело несколько взрывов. В регионе объявляли воздушную тревогу.
Об этом пишут журналисты украинских изданий "Зеркало недели" и "Думская". Пока не уточняется, какие именно объекты были поражены.
"Одесса, местные паблики сообщают о взрывах в области", — сказано в материале издания "Зеркало недели".
В ночь на 13 октября российские ракеты атаковали портовую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях.
Помимо этого, взрывы под Одессой были зафиксированы 10 октября. По словам руководителя областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера, есть повреждения на объектах логистической инфраструктуры.
Ранее ракеты "Оникс" ВС РФ нанесли удар по пансионату в Одесской области, где находились иностранные наёмники, сражающиеся на стороне Киева.
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