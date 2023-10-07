Ночной удар 7 октября опять уничтожал портовую инфраструктуру в Одесской области.
Под Одессой ракетами «Оникс» уничтожен пансионат, в котором находились иностранные наёмники.
Серию ударов нанесена и по объектам инфраструктуры в Черноморске (Ильичёвске). Несколько целей: наливной и рудный терминалы, а также зернохранилище находились поблизости друг от друга на территории порта.
В радиусе одного километра терминалы использовались ВСУ для хранения военной продукции, отмечает Telegram-канал ведущего Первого канала Руслана Осташко.
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Подтверждаются данные о переходе в активное наступление ВС РФ в направлении на Купянск.