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В Одесской области ракетами "Оникс" уничтожен пансионат, где жили иностранные наёмники

Силовые структуры

Ночной удар 7 октября опять уничтожал портовую инфраструктуру в Одесской области.

В Одесской области ракетами "Оникс" уничтожен пансионат, где жили иностранные наёмники
Фото: Telegram-канал "Военкор Котенок"

Под Одессой ракетами «Оникс» уничтожен пансионат, в котором находились иностранные наёмники.

Серию ударов нанесена и по объектам инфраструктуры в Черноморске (Ильичёвске). Несколько целей: наливной и рудный терминалы, а также зернохранилище находились поблизости друг от друга на территории порта.

В радиусе одного километра терминалы использовались ВСУ для хранения военной продукции, отмечает Telegram-канал ведущего Первого канала Руслана Осташко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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