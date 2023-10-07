В Одесской области ракетами "Оникс" уничтожен пансионат, где жили иностранные наёмники

Ночной удар 7 октября опять уничтожал портовую инфраструктуру в Одесской области.

Фото: Telegram-канал "Военкор Котенок"

Под Одессой ракетами «Оникс» уничтожен пансионат, в котором находились иностранные наёмники.

Серию ударов нанесена и по объектам инфраструктуры в Черноморске (Ильичёвске). Несколько целей: наливной и рудный терминалы, а также зернохранилище находились поблизости друг от друга на территории порта.

В радиусе одного километра терминалы использовались ВСУ для хранения военной продукции, отмечает Telegram-канал ведущего Первого канала Руслана Осташко.