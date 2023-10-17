Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актёр Дмитрий Харатьян заявил, что позиция уехавших россиян является ошибочной
В Москве мошенники убедили пенсионерку продать квартиру на Арбате и отдать им 25 миллионов рублей
MBoC: учёные из Швейцарии нашли новый орган в организме человека
Спикер ГД РФ Володин: Россия начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний
Военный эксперт заявил, что ХАМАС более искусен в боях, ЦАХАЛ будет тяжело
Владимир Путин прилетел в Китай запускать в жизнь многополярный мир
Волгоградец получил 11 лет колонии за за убийство соседа и попытку съесть его ягодицу
Под Авдеевкой ВС России уничтожили наёмников из США и Швеции
В Одесской области Украины прогремело несколько взрывов

На танках ВС России появились новые системы РЭБ, заглушающие FPV-дроны ВСУ

1:13
Силовые структуры

В российской армии появились новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые монтируются непосредственно на танки и не позволяют FPV-дронам противника подлететь ближе чем на десять метров от защищенной этими устройствами боевой машины. Эту информацию передал командир танкового взвода ВС РФ, известный под псевдонимом "Сова", в беседе с журналистами РИА Новости.

На танках ВС России появились новые системы РЭБ, заглушающие FPV-дроны ВСУ
Фото: Официальный сайт Минобороны России

"Появились новые системы РЭБ, которые устанавливаются прямо на танк. И, в принципе, они очень-очень хорошо себя показывают. Потому что беспилотники, ну любой беспилотник, падают в десяти метрах от танка. То есть любой FPV-дрон", — рассказал военный.

Согласно словам офицера, если обычный разведывательный дрон приближается слишком близко к танку, который защищён новой российской системой РЭБ, он теряет связь со спутниками и оператором, и его полёт замирает.

Военный также отметил, что в последние несколько дней на передовой линии в районе Работино и Вербового наблюдается относительный затишье, но до этого времени имели место активные боевые действия со стороны украинской армии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Российские войска продвинулись на нескольких участках фронта в зоне СВО

Российские войска перешли в наступление под Донецком, в городе остаются 11 тысяч украинских военных.

Минобороны России заявило о продвижении ВС РФ на нескольких участках фронта
Байден заявил, что намерен подавить Россию и урегулировать конфликт в Израиле
"Подавим Путина": Джо Байден раскрыл свои планы на Россию
Россиянам рассказали, как запрет на экспорт "японцев" повлияет на рынок РФ
"Добро пожаловать в Гуанчжоу": Филипп Киркоров отправился за границу по делам
Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев Тетради для учёбы: "весёлые зомбаки" заполонили российские школы Андрей Николаев Приштина пытается не допустить новых выборов на севере Косова Михаил Плисюк
Как Украина будет объяснять Штатам "Джавелины" в руках ХАМАСа?
Американские ученые выяснили, как кофе влияет на фигуру человека
В небе равных нет: Су-30 уничтожил самолёт ВСУ на Донецком направлении
В небе равных нет: Су-30 уничтожил самолёт ВСУ на Донецком направлении
Последние материалы
Под Авдеевкой ВС России уничтожили наёмников из США и Швеции
В Одесской области Украины прогремело несколько взрывов
WSJ: ВС России подавили наступление ВСУ Украины и переходят в атаку
AFP: Израиль начнёт вооружать добровольцев в гражданских подразделениях
Военная авиация Израиля нанесла удар по штаб-квартире движения ХАМАС
Анастасия Задорожная заявила о завершении карьеры певицы и актрисы
Автоэксперт Носко порекомендовал водителям выбирать синтетическое моторное масло
Politico: армия России атакует в зоне СВО, пока Запад сосредоточился на Израиле
Владимир Путин отправляется в Китай на форум "Один пояс — один путь"
Боец с позывным "Сова": ударные FPV-дроны уничтожают танки ВСУ, не подпуская их к Работино — "Летят, сжигают"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников