В российской армии появились новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые монтируются непосредственно на танки и не позволяют FPV-дронам противника подлететь ближе чем на десять метров от защищенной этими устройствами боевой машины. Эту информацию передал командир танкового взвода ВС РФ, известный под псевдонимом "Сова", в беседе с журналистами РИА Новости.
"Появились новые системы РЭБ, которые устанавливаются прямо на танк. И, в принципе, они очень-очень хорошо себя показывают. Потому что беспилотники, ну любой беспилотник, падают в десяти метрах от танка. То есть любой FPV-дрон", — рассказал военный.
Согласно словам офицера, если обычный разведывательный дрон приближается слишком близко к танку, который защищён новой российской системой РЭБ, он теряет связь со спутниками и оператором, и его полёт замирает.
Военный также отметил, что в последние несколько дней на передовой линии в районе Работино и Вербового наблюдается относительный затишье, но до этого времени имели место активные боевые действия со стороны украинской армии.
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