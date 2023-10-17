На танках ВС России появились новые системы РЭБ, заглушающие FPV-дроны ВСУ

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В российской армии появились новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые монтируются непосредственно на танки и не позволяют FPV-дронам противника подлететь ближе чем на десять метров от защищенной этими устройствами боевой машины. Эту информацию передал командир танкового взвода ВС РФ, известный под псевдонимом "Сова", в беседе с журналистами РИА Новости.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

"Появились новые системы РЭБ, которые устанавливаются прямо на танк. И, в принципе, они очень-очень хорошо себя показывают. Потому что беспилотники, ну любой беспилотник, падают в десяти метрах от танка. То есть любой FPV-дрон", — рассказал военный.

Согласно словам офицера, если обычный разведывательный дрон приближается слишком близко к танку, который защищён новой российской системой РЭБ, он теряет связь со спутниками и оператором, и его полёт замирает.

Военный также отметил, что в последние несколько дней на передовой линии в районе Работино и Вербового наблюдается относительный затишье, но до этого времени имели место активные боевые действия со стороны украинской армии.