Боец с позывным "Сова": ударные FPV-дроны уничтожают танки ВСУ, не подпуская их к Работино — "Летят, сжигают"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские расчёты ударных дронов-камикадзе на Запорожском направлении "сжигают" танки ВСУ в районе Орехова, не подпуская технику к селу Работино, рассказал командир танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова".

Фото: wikimedia.org

По словам бойца, FPV-дроны не дают вражеским танкам приблизиться даже на 10 километров к Работино.

"FPV-дроны… не дают подойти этим танкам даже на 10 километров к этому Работино. Они ещё в Орехове их вычисляют, летят, сжигают чуть ли не там же на месте. То есть не подпускают танки", — цитирует "Сову" РИА Новости.

Противник теряет множество лёгкой и тяжёлой бронированной техники. По словам российского бойца, подразделения уничтожают в том числе и иностранные "экземпляры", которые ВСУ передали, например, из США и Франции.

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