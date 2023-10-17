Российские расчёты ударных дронов-камикадзе на Запорожском направлении "сжигают" танки ВСУ в районе Орехова, не подпуская технику к селу Работино, рассказал командир танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова".
По словам бойца, FPV-дроны не дают вражеским танкам приблизиться даже на 10 километров к Работино.
"FPV-дроны… не дают подойти этим танкам даже на 10 километров к этому Работино. Они ещё в Орехове их вычисляют, летят, сжигают чуть ли не там же на месте. То есть не подпускают танки", — цитирует "Сову" РИА Новости.
Противник теряет множество лёгкой и тяжёлой бронированной техники. По словам российского бойца, подразделения уничтожают в том числе и иностранные "экземпляры", которые ВСУ передали, например, из США и Франции.
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