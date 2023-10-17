Рогов: бойцы РФ ударили по местам дислокации солдат ВСУ на правобережье Днепра

Российские войска ударили по военной инфраструктуре ВСУ и местам базирования украинских солдат на правобережье Днепра.

Фото: Вадим Савицкий

По словам руководителя движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, подразделения РФ атаковали ВСУ на территории Марганца и Никополя в Днепропетровской области.

В беседе с ТАСС он также отметил, что ВС России поразили склады со снарядами и военной техникой, принадлежавшие украинской армии. Как пояснил Рогов, уничтоженная инфраструктура была сосредоточена на правом берегу реки Днепр.

Ранее пленный украинский военнослужащий заявил, что Киев заставляет неподготовленных солдат ВСУ штурмовать острова в дельте Днепра без артиллерийской поддержки и какой-либо защиты.