Российские войска ударили по военной инфраструктуре ВСУ и местам базирования украинских солдат на правобережье Днепра.
По словам руководителя движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, подразделения РФ атаковали ВСУ на территории Марганца и Никополя в Днепропетровской области.
В беседе с ТАСС он также отметил, что ВС России поразили склады со снарядами и военной техникой, принадлежавшие украинской армии. Как пояснил Рогов, уничтоженная инфраструктура была сосредоточена на правом берегу реки Днепр.
Ранее пленный украинский военнослужащий заявил, что Киев заставляет неподготовленных солдат ВСУ штурмовать острова в дельте Днепра без артиллерийской поддержки и какой-либо защиты.
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