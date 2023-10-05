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Пленный рассказал, что командование ВСУ отправляет солдат форсировать Днепр без подготовки

Силовые структуры

Военный эксперт и взятый в плен солдат 126-й бригады теробороны ВСУ Илья Прытков сообщил, что командование украинских войск направляет военнослужащих на штурм островов в дельте Днепра, не обеспечивая их подготовку и мотивацию.

Пленный рассказал, что командование ВСУ отправляет солдат форсировать Днепр без подготовки
Фото: newsweek.com

Боец рассказал, что попал под принудительную мобилизацию в прошлом году и был отправлен на службу в Одессу. В течение этого времени он отметил отсутствие должной подготовки к штурмовым действиям или форсированию водных преград. По его словам, вместо положенных по штату 25 солдат в его взводе было всего 14 человек, а в других подразделениях меньше — около десяти человек.

Прытков подчеркнул, что у них отсутствовала артиллерийская поддержка, и военные, по сути, не имели никакой защиты. Несмотря на это, солдатам приходилось следовать приказам и направляться на острова, хотя они осознавали, что их ситуация была крайне сложной.

"У нас выбора не было, был прямой приказ, мы вынуждены были идти на острова, хотя мы понимали, что мы — "мясо", по сути", — передаёт слова пленного РИА Новости.

Взятый в плен солдат выразил надежду на свой обмен после завершения боевых действий и обратился к своим бывшим соратникам, советуя им перевестись в тыл и избегать непосредственного участия в военных действиях из-за недостаточной подготовки и отсутствия поддержки.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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