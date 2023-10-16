Русская авиация полностью господствует в украинском небе.
Министерство обороны России выкладывает видеоролик про лётчиков, которые на своём штурмовике Су-30СМ уничтожили украинский истребитель на Донецком направлении.
Пилоты российской машины на очередном вылете повстречали штурмовик ВВСУ. Такие встречи всегда оканчивается очень плачевно для украинских лётчиков. Исключением этот раз не стало. Самолёт российских войск уничтожил врага.
"Сверхманёвренные многофункциональные истребители ежедневно выполняют боевые задачи по патрулированию заданных районов зоны специальной военной операции, а также прикрывают вертолёты армейской авиации, самолёты бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ", — пишет Telegram-канал Минобороны РФ.
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