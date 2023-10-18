Российская армия нанесла удар по складу с авиационными средствами поражения ВСУ в Днепропетровской области, уничтожив его. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, склад располагался на территории аэродрома Лозовое.
"Уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — сказано в официальном релизе.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ уничтожили авиацию украинской армии, которая базировалась на территории Миргородской базы. На борту самолётов ВСУ находились западные ракеты Storm Shadow и SCALP.
4 октября украинские СМИ писали о взрывах в Днепропетровской области, прозвучавших на фоне объявленной воздушной тревоги.
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