Армия РФ уничтожила склад авиасредств поражения ВСУ в Днепропетровской области

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия нанесла удар по складу с авиационными средствами поражения ВСУ в Днепропетровской области, уничтожив его. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Фото: openverse

По данным ведомства, склад располагался на территории аэродрома Лозовое.

"Уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины", — сказано в официальном релизе.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ уничтожили авиацию украинской армии, которая базировалась на территории Миргородской базы. На борту самолётов ВСУ находились западные ракеты Storm Shadow и SCALP.

4 октября украинские СМИ писали о взрывах в Днепропетровской области, прозвучавших на фоне объявленной воздушной тревоги.