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"Нас это абсолютно не волнует": заявление Якова Кедми об ударе по больнице в Газе

0:56
Силовые структуры

Продолжается обсуждение чудовищного по последствиям удара по больнице в секторе Газа ракетой ЦАХАЛ.

"Нас это абсолютно не волнует": заявление Якова Кедми об ударе по больнице в Газе
Фото: https://discover24.ru/2021/03/yakov-kedmi-ssha-ne-budut-voevat-s-rossiey-kitaem-i-blizhnim-vostokom/

Довольно любопытный комментарий по этому удару сделал политолог и экс-сотрудник израильской спецслужбы Яков Кедми.

"Пусть беснуются, пусть истерят, пусть кричат. Нас это не касается, что они сделают? Какое нам до этого дело? Какая разница? Нам не было никакого дела до этого ни 50 лет назад, ни 70 лет назад. Ничего реального из этих демонстраций не будет", — заявил в эфире обозреватель из Израиля.

Это заявление от бывшего сотрудника спецслужб, пропитанное высокомерием и ксенофобией, комментирует телеканал "Царьград" слова Кедми.

Напомним, уже сообщалось, что по больнице в секторе Газа могла ударить самая мощная американская авиабомба МК-84.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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"Нас это абсолютно не волнует": заявление Якова Кедми об ударе по больнице в Газе
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