По больнице в секторе Газа ударила самая мощная американская авиационная бомба МК-84.
Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.
Издание утверждает, что авиаснаряд МК-84 недавно поставили Израилю прямиком из США.
Бомба МК-84 является одним из самых мощных авиабоеприпасов в американской армии: боеголовка предназначается для ударов по крупным стратегическим объектам, зданиям и бункерам. Бомба способна создать воронку глубиной 11 метров и шириной 15 метров, а радиус поражения составляет свыше 300 метров.
Если информация турецкого СМИ подтвердится, израильский удар по Палестине становится еще более страшным: солдаты ЦАХАЛ не просто ударили по гражданскому объекту, где находились мирные граждане, но и сделали это самым мощным и смертоносным боеприпасом в своем арсенале.
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