Российские военные ударили по местам дисклокации боевиков ВСУ с помощью тяжёлых огнемётных систем (ТОС), следует из заявления начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.
В беседе с РИА Новости представитель Минобороны РФ пояснил, что атаке подверглись украинские военные, представляющие 68-ю егерскую и 32-ю механизированную бригады ВСУ. По его словам, боевики находились в укрытиях неподалёку от населённого пункта Сергеевка.
Помимо этого, Зыбинский рассказал о работе российских Су-34 в районе Купянска. Он уточнил, что бомбардировщики ВКС РФ атаковали пункты временной дислокации и опорные пункты украинской армии рядом с Берестовым.
Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил о безуспешной попытке наступления ВСУ на Купянском направлении. Как подчеркнул военспец, армия РФ отбила атаку противника.
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