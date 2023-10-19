Российские ТОС нанесли удар по скоплению живой силы двух украинских бригад

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные ударили по местам дисклокации боевиков ВСУ с помощью тяжёлых огнемётных систем (ТОС), следует из заявления начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

Фото: Вадим Савицкий

В беседе с РИА Новости представитель Минобороны РФ пояснил, что атаке подверглись украинские военные, представляющие 68-ю егерскую и 32-ю механизированную бригады ВСУ. По его словам, боевики находились в укрытиях неподалёку от населённого пункта Сергеевка.

Помимо этого, Зыбинский рассказал о работе российских Су-34 в районе Купянска. Он уточнил, что бомбардировщики ВКС РФ атаковали пункты временной дислокации и опорные пункты украинской армии рядом с Берестовым.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил о безуспешной попытке наступления ВСУ на Купянском направлении. Как подчеркнул военспец, армия РФ отбила атаку противника.