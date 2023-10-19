Российским военным удалось остановить наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) на участке Синьковка — Сергеевка (Купянское направление), следует из заявления отставного подполковника Луганской Народной Республики Андрея Марочко.
По его словам, три батальонно-тактические группы ВСУ попытались перейти в атаку. Он пояснил, что украинские боевики шли в наступление при поддержке бронетехники и авиации. Как подчеркнул военспец, противник намеревался прорвать оборону России в районе Купянска.
"Все атаки были отражены нашими войсками, прорыва фронта не допущено", — сообщил Марочко в беседе с РИА Новости.
Ранее военные ВСУ покинули передовые позиции под Купянском на фоне интенсивной работы российских истребителей-бомбардировщиков, тяжёлых огнемётных систем (ТОС) и артиллерии.
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