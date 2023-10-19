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Военспец Марочко: ВС РФ отбили наступление украинских групп на Купянском направлении

Силовые структуры

Российским военным удалось остановить наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) на участке Синьковка — Сергеевка (Купянское направление), следует из заявления отставного подполковника Луганской Народной Республики Андрея Марочко.

Военспец Марочко: ВС РФ отбили наступление украинских групп на Купянском направлении
Фото: openverse.org

По его словам, три батальонно-тактические группы ВСУ попытались перейти в атаку. Он пояснил, что украинские боевики шли в наступление при поддержке бронетехники и авиации. Как подчеркнул военспец, противник намеревался прорвать оборону России в районе Купянска.

"Все атаки были отражены нашими войсками, прорыва фронта не допущено", — сообщил Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее военные ВСУ покинули передовые позиции под Купянском на фоне интенсивной работы российских истребителей-бомбардировщиков, тяжёлых огнемётных систем (ТОС) и артиллерии.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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