Военспец Марочко: ВС РФ отбили наступление украинских групп на Купянском направлении

Российским военным удалось остановить наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) на участке Синьковка — Сергеевка (Купянское направление), следует из заявления отставного подполковника Луганской Народной Республики Андрея Марочко.

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По его словам, три батальонно-тактические группы ВСУ попытались перейти в атаку. Он пояснил, что украинские боевики шли в наступление при поддержке бронетехники и авиации. Как подчеркнул военспец, противник намеревался прорвать оборону России в районе Купянска.

"Все атаки были отражены нашими войсками, прорыва фронта не допущено", — сообщил Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее военные ВСУ покинули передовые позиции под Купянском на фоне интенсивной работы российских истребителей-бомбардировщиков, тяжёлых огнемётных систем (ТОС) и артиллерии.