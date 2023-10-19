Украинские войска не в силах ликвидировать танки ВС РФ с помощью полученных от США дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает Forbes.
По словам автора статьи Дэвида Экса, чтобы российская бронетехника серьёзно пострадала, нужно осуществить очень удачное попадание по цели ракетой ATACMS. Если этого не произойдёт, гранатообразный суббоеприпас не сможет уничтожить танк РФ, сказано в материале.
"Есть много вещей, которые ATACMS не могут сделать. Среди них — уничтожение наиболее защищённых боевых машин", — подчеркнул Экс.
Ранее журнал Forbes обнародовал информацию о том, что Украина, судя по всему, получила от Вашингтона просроченные или устаревшие модификации ракет ATACMS.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя передачу ATACMS Киеву, заявил о полном свёртывании связей между Россией и США. По его мнению, Запад добивается прямого столкновения НАТО с РФ.
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