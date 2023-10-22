Ракетный удар был нанесён по авиационной базе Айн-аль-Асад, которая расположена в западной части Ирака. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники в военных кругах.
Агентство отмечает, что как минимум один взрыв прогремел на территории базы.
"Ракетный обстрел был произведён по авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке", — сказано в материале.
По информации Reuters, на этом объекте размещались ресурсы США и "других международных сил". Журналисты напомнили, что 21 октября средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два беспилотника в районе авиабазы Айн-аль-Асад.
Ранее власти Ирака пригрозили США возмездием в случае вмешательства в палестино-израильский конфликт.
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