Reuters: ракетный удар нанесён по авиабазе Айн-аль-Асад на западе Ирака

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Ракетный удар был нанесён по авиационной базе Айн-аль-Асад, которая расположена в западной части Ирака. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники в военных кругах.

Фото: Openverse

Агентство отмечает, что как минимум один взрыв прогремел на территории базы.

"Ракетный обстрел был произведён по авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке", — сказано в материале.

По информации Reuters, на этом объекте размещались ресурсы США и "других международных сил". Журналисты напомнили, что 21 октября средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два беспилотника в районе авиабазы Айн-аль-Асад.

Ранее власти Ирака пригрозили США возмездием в случае вмешательства в палестино-израильский конфликт.