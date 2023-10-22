Переобулся: Этот Арестович сломался, несите следующего

Арестович внезапно рассказал про "космические" потери ВСУ и ловушку в Авдеевке

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Когда-то "главное успокоительное Украины" — Алексей Арестович начал распространять совершенно панические новости.

Фото: dan-news. info

По словам бывшего внештатного советника Офиса президента Украины словам, Авдеевка будет ловушкой для украинских войск, и ВСУ могут потерять очередной город в седьмой (!) раз по "старому" сценарию.

Отдельную порцию паники он отвел сражению за Артёмовск — было тут и про "космические потери", и про то, что погибших украинцев не хватило во время контрнаступления, и про бросание в бой необученного "пушечного мяса". А битва за Авдеевку окончится точно так же, прогнозирует Арестович.

По всей вероятности, он намерен испортить действующей власти последние рейтинги перед выборами, комментирует ситуацию издание "Украина.ру".

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