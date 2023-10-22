Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арестович* рассказал о повторяющихся ошибках ВСУ: "Потеряем Авдеевку"
В Красноярске экстренно посадили самолёт из-за военного, требовавшего открыть дверь
Территорию Красной площади в Москве заблокировали: пригонят танки
Муж актрисы Елены Прокловой Александр Дерябин впал в депрессию после смерти их близнецов
Тело пропавшей 14 октября 65-летней женщины обнаружили в Ленобласти
Больные коронавирусом рассказали, какими симптомами сопровождается COVID-19 в 2023 году
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что НАТО не переживёт конфликт с РФ
Как Россия одним решением лишила Японию надежды на территории
JP: ВВС Израиля хотят измотать ХАМАС до начала наземной операции в секторе Газа

Почему сложно взять самый мощный укрепрайон ВСУ — Авдеевку: сплошной бетон

0:31
Силовые структуры

Почему сложно взять самый мощный укрепрайон Вооружённых сил Украины, рассказал боец российской армии.

Почему сложно взять самый мощный укрепрайон ВСУ — Авдеевку: сплошной бетон
Фото: Телеграм Юрий Котенок

Солдат с позывным "Лётчик" в интервью проекту "моими глаzами" говорит, что Авдеевка, это настоящая цитадель нацистов.

"Авдеевский укрепрайон строился на протяжении девяти лет. Это сплошной бетон", — отметил боец ВС РФ.

По его словам, именно регулярное применение тяжёлого вооружения позволяет российской армии переломить ситуацию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Соловьёв уволил Сатановского за "пьяную шмару Захарову"

Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.

Владимир Соловьёв уволил Сатановского за оскорбление Марии Захаровой
ГИБДД отправляет водителей на обязательный техосмотр, несмотря на его отмену
ГИБДД заставляет водителей проходить техосмотр
В Екатеринбурге нашли 38-летнюю мать, писавшую мужу “из ада”
Сатановский отреагировал на своё скандальное увольнение после оскорблений Захаровой
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Экс-канцлер Германии указал Бербок на ошибку, которую она совершает в отношении Путина
Лучшие б/у автомобили до 1 млн. рублей
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Последние материалы
Муж актрисы Елены Прокловой Александр Дерябин впал в депрессию после смерти их близнецов
Тело пропавшей 14 октября 65-летней женщины обнаружили в Ленобласти
Больные коронавирусом рассказали, какими симптомами сопровождается COVID-19 в 2023 году
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что НАТО не переживёт конфликт с РФ
Как Россия одним решением лишила Японию надежды на территории
JP: ВВС Израиля хотят измотать ХАМАС до начала наземной операции в секторе Газа
В Роспотребнадзоре рассказали, почему опасно есть немытые яйца
Актриса Серябкина поддержала детей Шатунова на трибьют-концерте
Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова забрали в военкомат с пятничной молитвы
Автоэксперт Канаев предупредил о последствиях хранения машины в гараже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников