Почему сложно взять самый мощный укрепрайон ВСУ — Авдеевку: сплошной бетон

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Почему сложно взять самый мощный укрепрайон Вооружённых сил Украины, рассказал боец российской армии.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Солдат с позывным "Лётчик" в интервью проекту "моими глаzами" говорит, что Авдеевка, это настоящая цитадель нацистов.

"Авдеевский укрепрайон строился на протяжении девяти лет. Это сплошной бетон", — отметил боец ВС РФ.

По его словам, именно регулярное применение тяжёлого вооружения позволяет российской армии переломить ситуацию.