Почему сложно взять самый мощный укрепрайон Вооружённых сил Украины, рассказал боец российской армии.
Солдат с позывным "Лётчик" в интервью проекту "моими глаzами" говорит, что Авдеевка, это настоящая цитадель нацистов.
"Авдеевский укрепрайон строился на протяжении девяти лет. Это сплошной бетон", — отметил боец ВС РФ.
По его словам, именно регулярное применение тяжёлого вооружения позволяет российской армии переломить ситуацию.
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