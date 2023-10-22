ЗРК Patriot уезжают в Израиль — также не видать Киеву больше ни Stinger, ни "умных" бомб

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Зенитно-ракетные комплексы Patriot уезжают в Израиль. Также ВСУ не видать больше ни Stinger, ни "умных" авиабомб.

Фото: wikimedia.org

Об этом сообщает издание "Политнавигатор".

"Своя еврейская рубашка для Вашингтона оказалась ближе к телу, чем украинская. И это помимо десятков тысяч снарядов, предназначенных ранее для Украины", — отмечает издание.

По словам автора, Минобороны США "побожилось", что Израиль будет обеспечен устойчивым потоком оружия. В администрации Джо Байдена такой поворот назвали "неизбежным компромиссом в распределении поставок оружия США между Украиной и Израилем".

Тем более, что запасы 155-мм снарядов и других систем оружия уже истощились, подытожил портал.