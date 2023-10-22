Зенитно-ракетные комплексы Patriot уезжают в Израиль. Также ВСУ не видать больше ни Stinger, ни "умных" авиабомб.
Об этом сообщает издание "Политнавигатор".
"Своя еврейская рубашка для Вашингтона оказалась ближе к телу, чем украинская. И это помимо десятков тысяч снарядов, предназначенных ранее для Украины", — отмечает издание.
По словам автора, Минобороны США "побожилось", что Израиль будет обеспечен устойчивым потоком оружия. В администрации Джо Байдена такой поворот назвали "неизбежным компромиссом в распределении поставок оружия США между Украиной и Израилем".
Тем более, что запасы 155-мм снарядов и других систем оружия уже истощились, подытожил портал.
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