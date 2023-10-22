Военнослужащие Вооружённых сил Украины, перешедшие на сторону России, сейчас активно готовятся вступать в противостояние с нацизмом.
Об этом сообщает телеканал "Царьград", прикладывая видеоролик с тренировкой бойцов.
"Против своих воевать не собираемся", — отмечают ребята, с началом СВО добровольно перешедшие на сторону ВС РФ.
Теперь в составе армии России они хотят освобождать Украину от киевской преступной власти, подытожило издание.
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