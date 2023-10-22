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Кадры тренировки бойцов, перешедших из ВСУ на сторону России

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Силовые структуры

Военнослужащие Вооружённых сил Украины, перешедшие на сторону России, сейчас активно готовятся вступать в противостояние с нацизмом.

Кадры тренировки бойцов, перешедших из ВСУ на сторону России
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Об этом сообщает телеканал "Царьград", прикладывая видеоролик с тренировкой бойцов.

"Против своих воевать не собираемся", — отмечают ребята, с началом СВО добровольно перешедшие на сторону ВС РФ.

Теперь в составе армии России они хотят освобождать Украину от киевской преступной власти, подытожило издание.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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