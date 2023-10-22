Кадры тренировки бойцов, перешедших из ВСУ на сторону России

0:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие Вооружённых сил Украины, перешедшие на сторону России, сейчас активно готовятся вступать в противостояние с нацизмом.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Об этом сообщает телеканал "Царьград", прикладывая видеоролик с тренировкой бойцов.

"Против своих воевать не собираемся", — отмечают ребята, с началом СВО добровольно перешедшие на сторону ВС РФ.

Теперь в составе армии России они хотят освобождать Украину от киевской преступной власти, подытожило издание.