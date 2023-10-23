В ночь на 23 октября израильские военные атаковали вооружённое формирование, которое базировалось в Ливане.
По данным пресс-службы ЦАХАЛ, удару подверглась террористическая ячейка. Помимо этого, в результате израильской атаки поражён пункт запуска противотанковых ракет на территории Ливана.
Как пояснили в ЦАХАЛ, представители вооружённого формирования планировали реализовать ракетную атаку на израильский населённый пункт Шломи.
Ранее в армии обороны Израиля заявили, что движение "Хезболла" стремится втянуть Ливан в противостояние с военными ЦАХАЛ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища, прислав им торт от "старших товарищей".