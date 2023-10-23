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Израильская армия ударила по вооружённому формированию на территории Ливана

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Силовые структуры

В ночь на 23 октября израильские военные атаковали вооружённое формирование, которое базировалось в Ливане.

Израильская армия ударила по вооружённому формированию на территории Ливана
Фото: Openverse

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, удару подверглась террористическая ячейка. Помимо этого, в результате израильской атаки поражён пункт запуска противотанковых ракет на территории Ливана.

Как пояснили в ЦАХАЛ, представители вооружённого формирования планировали реализовать ракетную атаку на израильский населённый пункт Шломи.

Ранее в армии обороны Израиля заявили, что движение "Хезболла" стремится втянуть Ливан в противостояние с военными ЦАХАЛ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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