Израильская армия ударила по вооружённому формированию на территории Ливана

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 23 октября израильские военные атаковали вооружённое формирование, которое базировалось в Ливане.

Фото: Openverse

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, удару подверглась террористическая ячейка. Помимо этого, в результате израильской атаки поражён пункт запуска противотанковых ракет на территории Ливана.

Как пояснили в ЦАХАЛ, представители вооружённого формирования планировали реализовать ракетную атаку на израильский населённый пункт Шломи.

Ранее в армии обороны Израиля заявили, что движение "Хезболла" стремится втянуть Ливан в противостояние с военными ЦАХАЛ.