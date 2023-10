Российские военные в зоне спецоперации отбили 61 попытку ВСУ атаковать на Южнодонецком, Краснолиманском и Купянском направлениях, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.