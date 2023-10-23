Подполковник ЛНР в отставке Марочко сообщил об атаках ВСУ за неделю на трёх направлениях

Российские военные в зоне спецоперации отбили 61 попытку ВСУ атаковать на Южнодонецком, Краснолиманском и Купянском направлениях, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как подчеркнул Марочко, украинские националисты предприняли больше шести десятков попыток прорвать российскую оборону с 14 по 20 октября.

"С 14 по 20 октября отражена 61 атака украинских войск", — рассказал Марочко РИА Новости.

Подполковник в отставке подчеркнул, что противник понёс очень серьёзные потери, которые составили около 4 тысяч человек живой силы и десятки техники.

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