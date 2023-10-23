Боец спецназа ВС РФ рассказал, что в зоне СВО замечены афроамериканцы среди наёмников ВСУ

Военнослужащий спецназа, выполняющий задачи в зоне проведения спецоперации, рассказал о наличии афроамериканцев среди наёмников, служащих в Вооружённых силах Украины. Интервью опубликовано Министерством обороны России.

Фото: openverse.org

Заместитель командира роты специального назначения с позывным "Скала" поделился, что в зоне СВО очень много поляков на различных направлениях.

"Афроамериканцев наблюдали. Трофей находим, изучаем, понимаем, что наши образцы вооружения зачастую лучше намного, хоть может и немного устаревшие, но они наиболее практичные, лучше себя ведут в данной местности", — рассказал боец.

Он также пояснил, что его рота выполняет разведывательные задачи и участвует в артиллерийской поддержке. "Скала" рассказал, что бывали случаи, когда ВСУ знали, какая бригада находится напротив, и опасались их.

"Они, в первую очередь, старались избегать боевого контакта с нами. В большинстве случаев они бежали и не могли справиться с нами", — добавил он.