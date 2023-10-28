Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о печальных перспективах для Вооружённых сил Украины на Донецком фронте.
По его словам, Авдеевка будет ещё одним потерянным для Киева городом.
"Авдеевку они возьмут. Ситуация трагическая. Все военные знают, что на Авдеевку переброшены украинские войска с южного фронта. Это значит, что прости-прощай южное наступление", — отметил аналитик.
Потеря очередного города будет не только поражением на поле боя, но и приговором для всей киевской системы в целом, подытожил Арестович*.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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