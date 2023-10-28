Арестович* о печальных перспективах для ВСУ на Донецком фронте: "Авдеевку они возьмут"

Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о печальных перспективах для Вооружённых сил Украины на Донецком фронте.

Фото: dan-news. info

По его словам, Авдеевка будет ещё одним потерянным для Киева городом.

"Авдеевку они возьмут. Ситуация трагическая. Все военные знают, что на Авдеевку переброшены украинские войска с южного фронта. Это значит, что прости-прощай южное наступление", — отметил аналитик.

Потеря очередного города будет не только поражением на поле боя, но и приговором для всей киевской системы в целом, подытожил Арестович*.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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