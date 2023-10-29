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ВСУ потеряли на Донецком направлении 150 боевиков и РСЗО HIMARS

0:42
Силовые структуры

Украинские боевики понесли серьёзные потери на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

ВСУ потеряли на Донецком направлении 150 боевиков и РСЗО HIMARS
Фото: openverse.org by himars is licensed under CC BY-SA 4.0.

Согласно информации, ВСУ лишились более сотни боевиков и машины реактивной системы залпового огня HIMARS.

Огневое поражение противнику российские военные нанесли в районе сёл Красное, Курдюмовка, Клещеевка.

"ВСУ на данном направлении потеряли более 150 военнослужащих, 105-мм гаубицу М119, боевую машину РСЗО HIMARS, а также миномёт 120-го калибра в районе Верхнекаменского", — сообщил Астафьев ТАСС.

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Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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