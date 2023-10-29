Украинские боевики понесли серьёзные потери на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Согласно информации, ВСУ лишились более сотни боевиков и машины реактивной системы залпового огня HIMARS.

Огневое поражение противнику российские военные нанесли в районе сёл Красное, Курдюмовка, Клещеевка.

"ВСУ на данном направлении потеряли более 150 военнослужащих, 105-мм гаубицу М119, боевую машину РСЗО HIMARS, а также миномёт 120-го калибра в районе Верхнекаменского", — сообщил Астафьев ТАСС.

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