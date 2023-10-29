Российские FPV-дроны уничтожили два Leopard и два Bradley ВСУ на Запорожском направлении

Украинские боевики пытались штурмом войти в Новопрокоповку Запорожской области, но потеряли два танка Leopard и два Bradley, сообщил российский боец с позывным "Якут".

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как рассказал боец, западную технику уничтожили с помощью FPV-дронов.

"Мы отработали по целям, уничтожили два Leopard, два Bradley с помощью FPV-дронов, и артиллерия помогла прикрыть нашу бронегрупу", — пояснил "Якут" РИА Новости.

По словам российского бойца, численность живой силы в группах ВСУ резко сократилась. Раньше украинские боевики пытались идти на штурм большими подразделениями, теперь передвигаются малыми.

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