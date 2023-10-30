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Минобороны: ВС РФ поразили два украинских безэкипажных катера в Чёрном море

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Силовые структуры

Российские военные зафиксировали передвижение двух безэкипажных катеров ВСУ, после чего открыли огонь по технике противника.

Минобороны: ВС РФ поразили два украинских безэкипажных катера в Чёрном море
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, попытка атаки со стороны Украины зафиксирована в ночь на 30 октября в Чёрном море.

"По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение", — отметили представители ведомства.

Вооружённые силы РФ после удара по украинской технике приступили к противоминным и противодиверсионным мероприятиям.

24 октября Черноморский флот России уничтожил три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины. Для поражения целей были использованы ракетно-бомбовые комплексы.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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