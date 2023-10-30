Российские военные зафиксировали передвижение двух безэкипажных катеров ВСУ, после чего открыли огонь по технике противника.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, попытка атаки со стороны Украины зафиксирована в ночь на 30 октября в Чёрном море.
"По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение", — отметили представители ведомства.
Вооружённые силы РФ после удара по украинской технике приступили к противоминным и противодиверсионным мероприятиям.
24 октября Черноморский флот России уничтожил три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины. Для поражения целей были использованы ракетно-бомбовые комплексы.
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