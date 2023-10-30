Минобороны: ВС РФ поразили два украинских безэкипажных катера в Чёрном море

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Российские военные зафиксировали передвижение двух безэкипажных катеров ВСУ, после чего открыли огонь по технике противника.

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Как сообщили в Министерстве обороны РФ, попытка атаки со стороны Украины зафиксирована в ночь на 30 октября в Чёрном море.

"По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение", — отметили представители ведомства.

Вооружённые силы РФ после удара по украинской технике приступили к противоминным и противодиверсионным мероприятиям.

24 октября Черноморский флот России уничтожил три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины. Для поражения целей были использованы ракетно-бомбовые комплексы.