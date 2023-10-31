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Пленный украинский военный был уверен, что находится в тылу, а на самом деле был на передовой

1:02
Силовые структуры

Украинский военный, взятый в плен под Купянском, был уверен, что находится не на передовой, а в тылу. Озарение пришло в тот момент, когда российские войска приступили к штурму позиций ВСУ.

Пленный украинский военный был уверен, что находится в тылу, а на самом деле был на передовой
Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Военнослужащий 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Бондаренко до последнего не знал, ни где он на самом деле находится, ни что происходит.

"Я не понимал, я думал, мы в тыл едем… Задача была держать окоп, а я не знал, что мы рядом с россиянами — понял, когда стрелять начали", — рассказал Бондаренко в разговоре с РИА Новости.

Боец ВСУ отметил, что на позиции его с товарищами привезли из тыла ночью. Украинским военным не сказали, что их бросили на первую линию обороны, не снабдили картами местности и не рассказали, куда отступать, если возникнет такая необходимость.

Бондаренко добавил, что он с другими бойцами ВСУ сначала "немного отстреливался", но потом предпочёл сдаться.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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