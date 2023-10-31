Пленный украинский военный был уверен, что находится в тылу, а на самом деле был на передовой

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский военный, взятый в плен под Купянском, был уверен, что находится не на передовой, а в тылу. Озарение пришло в тот момент, когда российские войска приступили к штурму позиций ВСУ.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Военнослужащий 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Бондаренко до последнего не знал, ни где он на самом деле находится, ни что происходит.

"Я не понимал, я думал, мы в тыл едем… Задача была держать окоп, а я не знал, что мы рядом с россиянами — понял, когда стрелять начали", — рассказал Бондаренко в разговоре с РИА Новости.

Боец ВСУ отметил, что на позиции его с товарищами привезли из тыла ночью. Украинским военным не сказали, что их бросили на первую линию обороны, не снабдили картами местности и не рассказали, куда отступать, если возникнет такая необходимость.

Бондаренко добавил, что он с другими бойцами ВСУ сначала "немного отстреливался", но потом предпочёл сдаться.