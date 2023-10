Your browser does not support the audio element.

Украинский военный, взятый в плен под Купянском, был уверен, что находится не на передовой, а в тылу. Озарение пришло в тот момент, когда российские войска приступили к штурму позиций ВСУ.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.