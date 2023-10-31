Украинский военный, взятый в плен под Купянском, был уверен, что находится не на передовой, а в тылу. Озарение пришло в тот момент, когда российские войска приступили к штурму позиций ВСУ.
Военнослужащий 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Бондаренко до последнего не знал, ни где он на самом деле находится, ни что происходит.
"Я не понимал, я думал, мы в тыл едем… Задача была держать окоп, а я не знал, что мы рядом с россиянами — понял, когда стрелять начали", — рассказал Бондаренко в разговоре с РИА Новости.
Боец ВСУ отметил, что на позиции его с товарищами привезли из тыла ночью. Украинским военным не сказали, что их бросили на первую линию обороны, не снабдили картами местности и не рассказали, куда отступать, если возникнет такая необходимость.
Бондаренко добавил, что он с другими бойцами ВСУ сначала "немного отстреливался", но потом предпочёл сдаться.
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