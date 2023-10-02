Российские военные, представляющие 1-ю гвардейскую танковую армию Западной группировки войск, взяли в плен две группы украинских боевиков на Артёмовском направлении.
По словам разведчика ВС РФ, все военнопленные — это мобилизованные солдаты украинской армии. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что речь идёт о военных ВСУ из 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад.
Сдача в плен произошла неподалёку от Артёмовска, пояснил российский разведчик.
Ранее врио руководителя ДНР Денис Пушилин заявил о попытке ВСУ сымитировать наступление на Артёмовском направлении. Атаки зафиксированы у Курдюмовки, Андреевки и Берховки. Украинские войска не смогли реализовать масштабную наступательную операцию. Они были отброшены на старые позиции бойцами РФ.
Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ захватят Артёмовск и ещё два населённых пункта.
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