Две группы военных ВСУ попали в российский плен под Артёмовском

Российские военные, представляющие 1-ю гвардейскую танковую армию Западной группировки войск, взяли в плен две группы украинских боевиков на Артёмовском направлении.

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По словам разведчика ВС РФ, все военнопленные — это мобилизованные солдаты украинской армии. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что речь идёт о военных ВСУ из 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад.

Сдача в плен произошла неподалёку от Артёмовска, пояснил российский разведчик.

Ранее врио руководителя ДНР Денис Пушилин заявил о попытке ВСУ сымитировать наступление на Артёмовском направлении. Атаки зафиксированы у Курдюмовки, Андреевки и Берховки. Украинские войска не смогли реализовать масштабную наступательную операцию. Они были отброшены на старые позиции бойцами РФ.

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ захватят Артёмовск и ещё два населённых пункта.