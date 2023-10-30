В Минобороны рассказали о провале атаки ВСУ в районе Работино

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Запорожском направлении в районе Работино российскими военными была успешно отражена атака украинской армии. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — сообщили в ведомстве.

Неудавшееся наступление у Работино закончилось большими потерями для ВСУ, которые потеряли 220 бойцов убитыми и ранеными. Понесла украинская армия потери и в технике, лишившись двух танков, одним из которых стал немецкий Leopard. Кроме них, ВС РФ уничтожили две бронемашины и три пикапа.

Также российские военные вывели из строя две американские артиллерийские системы М777, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицу "Мста-Б".